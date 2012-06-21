У Маріуполі на Донеччині віднедавна зеленіє окрайчик лісу з Волинської області. Ця зелена територія з’явилася біля міської ЗОШ №28. Учителі й учні цієї школи висадили ялини і сосни, саджанці яких їм передали колеги зі школи №1 міста Нововолинська. Маріупольці отримали фото й відеозаписи заходу, на якому волиняни готували їм зелену посилку, і листи з найкращими побажаннями.
Дружба і співпраця колективів двох шкіл з Донеччини та Волині розпочалася після екскурсії маріупольських дітей до Нововолинська, де вони знайшли собі чимало нових друзів. Відтепер разом беруть участь у всеукраїнському проекті «Схід і захід разом!», а молодий, точніше, дитячий волинський лісок, що пустив коріння поблизу маріупольської школи, — переконливе підтвердження цього.