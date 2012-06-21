У Мексиці палеонтологи Національного інституту антропології та історії країни (INAH) ідентифікували раніше невідомий вид «говорящих» динозаврів, що мешкали майже 73 мільйони років тому.

Короткий звіт про дослідження опубліковано на офіційному сайті INAH, а його повну версію можна знайти в журналі Cretaceous Research.

Перші рештки динозавра знайшли ще в 2013 році. Вони перебували в болоті на півночі штату Коауїла. Тоді палеонтологи виявили тільки хвіст, за яким ідентифікувати істоту не вдалося.

Дослідники пишуть, що надії вони не втрачали і продовжували обстежувати заболочену місцевість. В результаті їм вдалося знайти й інші відсутні кістки древньої істоти, зокрема 80% його черепа, 1,32-метровий гребінь, стегно і плече.

Ідентифікацією займалася міждисциплінарна група, створена в INAH. Тільки в 2021 році дослідники завершили роботу. Вчені визначили, що це був величезний травоїдний динозавр, який загинув близько 72-73 мільйонів років тому.

Він виявився представником раніше невідомого науці виду і отримав найменування Tlatolophus galorum. Вчені пояснили, що перше ім'я Tlatolophus є похідним від слова tlahtolli. Мовою корінного народу науатль це означає «слово» або «твердження». Друга частина імені походить від грецького слова lophus, що означає «гребінь».

Справа в тому, що палеонтологи віднесли знайдену істота до роду так званих «говорящих» динозаврів. Вивчення черепа показало, що у цих ящурів були вуха, здатні сприймати низькочастотні звуки.

«Ймовірно, вони були мирними, але балакучими динозаврами, – йдеться в заяві дослідників. – Ці динозаври видавали гучні звуки, щоб відлякати хижаків або в репродуктивних цілях».

Крім того, цей ящур мав масивний гребінь, який, судячи з усього, мав яскраве різнокольорове забарвлення. У INAH звернули увагу на те, що зовні гребінь нагадує символ, який часто використовувався стародавніми мезоамериканцями в їх рукописах, причому цей символ «служив для позначення дій, комунікації».

Вчені відзначають, що рештки невідомого науці динозавра дуже добре збереглися. Цьому посприяли умови їх зберігання. Протягом мільйонів років кістки померлого динозавра знаходилися в маслянистій болотній рідині, яка їх добре законсервувала.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»