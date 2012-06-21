Кадри зі зйомок серіалу «Будинок дракона» з'явилися в офіційному акаунті проєкту House of the Dragon в Twitter. На фото зображені Отто і Алісента Хайтауери, «Морський змій» (Корліс Веларіон) і Рейнір з Деймоном Таргарієном.

Фотографії опублікували в соціальній мережі 5 травня. Також там регулярно публікуються фотографії акторів, які працюють над вивченням сценарію.

Нагадаємо, що американський письменник-фантаст, сценарист і продюсер Джордж Р.Р. Мартін продовжив ще на п'ять років свій контракт з компанією HBO (Home Box Office). Новий контракт передбачає розробку додаткових шоу для телеканалу і стрімінгового сервісу HBO Max. Вартість угод не розкривається, експерти вважають, що це восьмизначна сума.

«Гра престолів» виходила на HBO з 2011-го по 2019 рік. Цей серіал зібрав десять статуеток Creative Arts Emmy Awards. А заключна серія серіалу побила рекорд за переглядами на HBO, в США серію подивилися понад 19 мільйонів осіб.

Також стало відомо, що «Гру престолів» вирішено розширити ще на три спін-офф, крім запланованого на 2022 рік проєкту «Будинок дракона». Наприклад, перша гілка «Гри престолів», яка отримала назву «Дев'ять плавань» (The 9 Voyages), розповість шанувальникам всесвіту про морські пригоди Корліса Веларіона.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»