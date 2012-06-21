Днями в Миколаївській облдержадміністрації відбулося позачергове засідання комісії ТЕБ та НС у зв’язку із закриттям аварійної будівлі обласної дитячої інфекційної лікарні. Як розповів начальник департаменту охорони здоров’я Павло Георгієв, у березні там зафіксовано тріщини, розпочалося фактично руйнування будівлі, найімовірніше, через зміну рівня ґрунтових вод.
«Технічний стан будівлі і на 2017-й, і на 2018 рік був задовільним, — зазначив він. — У березні цього року почалося руйнування, у зв’язку з чим департамент охорони здоров’я уклав угоду про технічне обстеження несучих конструкцій. За підсумками обстеження експерти ухвалили рішення, що будівля має третю категорію придатності до експлуатації. Це означає, що експлуатація можлива, але не в повному обсязі». Управління охорони здоров’я пропонує для запобігання надзвичайній ситуації терміново звільнити приміщення, обмежити доступ людей, взяти будівлю під охорону.
Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко наголосив, що першочерговим питанням залишається надання медичних послуг пацієнтам лікарні. Дано доручення терміново організувати їх переведення до обласної дитячої лікарні та інфекційної лікарні для дорослих. Тож усі діти й надалі отримуватимуть якісну медичну допомогу. Профільним службам поставлено завдання напрацювати обмеження доступу до аварійної будівлі і взяття її під охорону.
Олексій Савченко доручив терміново розробити проект будівництва нового корпусу дитячої інфекційної лікарні. Спорудити його слід до кінця року. Розглядають і можливість з’єднати корпуси, щоб дитяче відділення функціонувало на базі обласної інфекційної лікарні. Джерелом фінансування має стати резервний фонд обласного бюджету.