У Миколаєві відбувся масштабний фестиваль сили та мужності. Гостями заходу, який пройшов за підтримки голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка, були володар титулу «Найсильніша людина світу» Василь Вірастюк і президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок.
На Соборній площі міста працювали тематичні спортивні, історичні та дитячі зони, ярмаркове містечко і фуд-корт. Чималеньке коло слухачів зібрав біля себе казкар, дитячий письменник Сашко Лірник. Заняття на свій смак знайшли всі, хто цього дня побував на святі, — і діти, і дорослі. Ведучим свята був актор і шоумен Андрій Джеджула.
Оскільки Миколаївщина — колиска українського козацтва, то логічно, що саме тут змагалися найсильніші нащадки славних воїнів. Засновниця фестивалю Юлія Курохтіна висловила сподівання, що, провівши цей день разом з найсильнішими чоловіками України, миколаївці отримають сильні емоції, зарядяться оптимізмом і натхненням до добрих справ.
Найголовнішими подіями свята стали неймовірні звершення силачів, які встановили кілька національних рекордів України. Чотири українські чемпіони та рекордсмени світу Руслан Петруня, Денис Дубровський, Сергій Пономарьов та Артем Ушенко разом потягнули чотири вантажівки вагою 34 тонни 490 кілограмів на дистанції 20 метрів за 46,16 секунди. А рекордсмен Олег Тягнизуб перевершив сам себе, встановивши другий національний рекорд: він підняв зубами вагу 200 кілограмів (його минуле досягнення — 165 кг).
Голова Миколаївської ОДА долучився до вправ стронгменів і разом з одним з найсильніших людей планети Сергієм Конюшком протягнув чотири вантажівки вагою понад 34 тонни на дистанцію 20 метрів.
Богатирі закликали містян долучитися до збирання коштів для Миколаївської обласної дитячої лікарні, в якій вони побували напередодні фестивалю.
Завершився святковий незабутній день виступом українського гурту «СКАЙ».