Заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко під час онлайн брифінгу розповів, як нині здійснюється трансплантація в Україні. «Діє презумпція незгоди – у будь якому випадку з рідними чи близькими потенційного донора транспланткоординатором проводиться бесіда щодо надання згоди для посмертного донорства. Сама процедура трансплантації потребує залучення величезної кількості фахівців (понад 100 людей можуть бути залучені для проведення однієї трансплантації). Також нині кожна така операція є певним чудом і до цього прикута максимальна увага МОЗ, ЗМІ, громадських активістів. Тому такої проблеми як «чорна» трансплантологія в Україні не існує. І сфера є достатньо регульованою, щоб забезпечити довіру до системи, яку будує МОЗ», – наголосив він.

Ігор Іващенко також додав, що єдина система трансплантації передбачає реєстр згоди людей бути донорами, але попри таку згоду у будь якому випадку з рідними чи близькими потенційного донора проводитиметься бесіда щодо надання згоди для посмертного донорства. Тобто, якщо людина хоче стати донором, то її рідні та близькі повинні знати про таке рішення.

За його словами, МОЗ останнім часом активізував роботу щодо розвитку системи трансплантації в Україні. Так, протягом останнього тижня підготовлено зміни до наказу про діагностику смерті мозку. «Ця діагностика – ключова як для роботи відділень інтенсивної терапії, оскільки показує якість лікування, так і для прийняття важливого рішення про варіант посмертного донорства та потенційного проведення трансплантації. Зміни до наказу передбачають можливість залучення лікарів необхідної кваліфікації з інших медичних закладів до установи, де знаходиться потенційний донор, також передбачається залучення медичних виробів та обладнання інших медичних закладів для проведення діагностики смерті мозку, а також визначається порядок формування консиліуму лікарів та механізм їх скликання», – уточнив Ігор Іващенко.

У МОЗ зазначають, що наразі немає єдиного списку – листів очікування, тобто листів реципієнтів, які очікують трансплантації. МОЗ за формування таких списків у межах обласних трансплантаційних центрів – фінансова можливість є, оскільки в пілотному проєкті фінансування системи трансплантології це передбачено. Це значно прискорить саму процедуру трансплантації. Також МОЗ розпочало роботу зі стандартизації надання такої медичної допомоги. В оновлених стандартах будуть встановлені чіткі критерії, коли пацієнт отримуватиме діагноз та направлення на проведення трансплантації. Таким чином, це ще один крок у напрямку формування повноцінної бази тих, хто потребує трансплантації.

Говорив Ігор Іващенко і про інші зміни, запроваджені МОЗ. Так, у сфері забезпечення громадян лікарськими засобами МОЗ ініціював зміни до порядку підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів умовам належної виробничої практики – йдеться про сертифікацію виробництва. Держлікслужбі надано право видавати сертифікати на основі проведення дистанційного оцінювання виробників лікарських засобів – так зване документоване опитування виробника, оскільки забезпечити фізичне інспектування наразі неможливо. Також зміни стосуються визнання Україною офіційних документів – сертифікатів, виданих уповноваженими органами ЄС, Великобританії (наразі йдеться про 35 таких країн), щоб забезпечити українців імпортними лікарським засобами. Усе це відповідає подальшим крокам України щодо гармонізації вітчизняного законодавства з законодавством ЄС.

А ще МОЗ змінив порядок забезпечення закладів охорони здоров’я вакцинами проти грипу. «Наразі вони не включені до основного переліку лікарських засобів, які заклади мають закуповувати першочергово. Водночас, МОЗ розуміє необхідність закупівлі та забезпечення вакцинами громадян особливо на фоні коронавірусу. Тому змінами, ініційованими МОЗ, передбачено, що заклади отримають можливість першочергово здійснювати закупівлі вакцини проти грипу», – зазначив заступник міністра.

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