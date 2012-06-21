Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору повідомило про дві нові місії до Венери, які стартують в період з 2028 по 2030 рік.

«Ці дві сестринські місії спрямовані на те, щоб зрозуміти, як Венера перетворилася на пекельний світ, здатний плавити свинець на поверхні. Вони запропонують всьому науковому співтовариству можливість досліджувати планету, на якій ми не були понад 30 років», – розповів Білл Нельсон, керівник майбутніх місій до Венери.

У лютому 2020 року NASA попередньо відібрала чотири концепції місії на Венеру. Після проведення експертної оцінки були остаточно вибрані дві з них: DAVINCI + (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gas, Chemistry, and Imaging) і VERITAS (Venus Emissibility, Radio Science, InSAR, Topography і Spectroscopy).

У рамках місії DAVINCI + спусковий апарат зануриться в щільну атмосферу Венери, щоб ретельно проаналізувати її склад. Космічні агентства не проводили таких досліджень на Венері з 1978 року. Вчені мають намір зрозуміти, що призвело до того нестримного парникового ефекту, який ми спостерігаємо на планеті сьогодні.

У рамках місії на Землю будуть передані зображення Венери з високою роздільною здатністю, які допоможуть з'ясувати геологічні особливості планети і підтвердити існування на ній тектонічних плит.

Однак впритул геологією Венери займеться місія VERITAS. Астрономи використовують спеціальний радар для детального картування поверхні планети з орбіти.

«Вражає, як мало ми знаємо про Венеру, але сукупні результати цих місій розкажуть нам про планету, починаючи з хмар в її небі через вулкани на її поверхні аж до самого її ядра. Це буде так, як якщо б ми заново відкрили Венеру», – каже Том Вагнер, вчений програми NASA Discovery.

За попередніми даними, кожна з місій обійдеться NASA в 500 мільйонів доларів без урахування витрат на ракету-носій.

Останнім орбітальним апаратом NASA на Венері був «Магеллан», який виконував наукову місію на планеті з 1990 по 1994 рік.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»