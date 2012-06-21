Нідерландський прем’єр-міністр Марк Рютте перепросив за «помилкові висновки», внаслідок яких у країні було скасовано більшість обмежувальних заходів, спрямованих на стримування коронавірусу. Послаблення, які почалися три тижні тому, призвели до найвищого зростання рівня захворюваності у країні за цей рік. Головна причина полягає в тому, що нідерландська молодь із запалом занурилася в нічне життя.

У зв’язку з цим минулого тижня уряд Нідерландів поновив деякі обмеження на роботу барів, ресторанів і закрив нічні клуби. Ще зовсім нещодавно Марк Рютте відкидав критику у свій бік щодо надто поспішного скасування локдауну, називаючи скасування обмежувальних заходів логічним кроком. Та після того як державний інститут охорони здоров’я Нідерландів повідомив про зростання кількості хворих до 10 тисяч на день, Рютте вирішив просити вибачення. Щоправда, стрімке зростання захворюваності не призвело до значного збільшення кількості госпіталізацій та смертності, оскільки хворіє переважно молодь.

Нині понад 46% дорослого населення Нідерландів здебільшого старшої вікової групи повністю провакциновано, а майже 77% отримали першу дозу.