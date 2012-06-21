Золота спіраль, що сильно нагадує сплетене галузок гніздо, є найстарішим артефактом з дорогоцінних металів, будь-коли виявленим на південному заході Німеччини. Його виявили минулої осені в могилі жінки бронзового століття недалеко від міста Аммербух-Ройстен. У похованні знайшли скелет дорослої жінки, похованої в позі ембріона. Археологи знайшли єдиний об'єкт: маленьке спіральне кільце із золотого дроту. Артефакт був розташований на висоті стегна і, як вважають вчені, був прикрасою для волосся.

Археологи і студенти з Тюбінгенського університету і Державного управління зі збереження пам'яток землі Баден-Вюртемберг витягли з могили кістки і золоту спіраль у блоці ґрунту для розкопок і аналізу в лабораторії. Радіовуглецеве датування кісток жінки датує поховання між 1850 і 1700 роками до нашої ери, тобто раннім бронзовим століттям.

За сплавом золота спіраль складається приблизно на 20% зі срібла, менше 2% з міді, зі слідами платини та олова. Цей склад вказує на те, що золото було алювіальних за походженням, а пропорції вказують на джерело сплаву з річки Карнон у Коннуоллі. Сировина з попередніх золотих предметів, знайдених у Європі у цей період і раніше, завозилася з південно-східної Європи, тому спіраль є дивно раннім свідченням великої торгівлі предметами розкоші в північно-західній Європі.

Дослідницька група оцінює нову золоту знахідку в Аммербух-Ройстене як свідчення того, що західні культурні групи мали домінуючий вплив у Центральній Європі в першій половині другого тисячоліття до нашого часу. Жіноча могила знаходилася недалеко від групи інших поховань епохи ранньої бронзи і, очевидно, пов'язана з добре відомим поселенням на вершині пагорба в прилеглому Ройстенер-Кірхберг.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»