Неймовірне везіння допомогло археологу Яну Магне Герді розгледіти наскальний малюнок човна на скелі, який не видно при іншому освітленні. Судячи з низки факторів зображенню приблизно 11000 років, і воно може бути визнано найдавнішим зображенням човна в Європі. Дані про знахідку опублікував Oxford Journal of Archaeology.



Досі вважалося, що найдавнішим наскальним малюнкам човнів в Європі близько семи тисяч років. До цього періоду доісторичні художники малювали тільки тварин, на яких полювали. І лише чотири тисячі років тому з'явилися малюнки людей, човнів або процесу полювання на тварин.



Давня стоянка Валле в Норвегії, де було знайдено зображення човна, містить кілька комплексів малюнків, які були відкриті 90 років тому. Більшість з них – тварини, намальовані в натуральну величину. Малюнок човни вченому вдалося розгледіти високо на скелі в момент заходу сонця. Очевидно, ніхто і ніколи не бачив його під цим кутом і в такому освітленні, тому, перебуваючи буквально на очах, він був ніким не помічений.



Дослідники вважають, що човен, як і тварини, виконані в повну величину. Частина скелі з малюнком обвалилася, зображення збереглося лише частково, однак фахівці припускають, що тут був зображений шкіряний човен, типу уміакамі, довжиною 4,3 метра. Малюнок швидше за все відноситься до періоду, коли сюди прибувало безліч переселенців з інших місць.

Малюнки знаходяться на висоті 70 метрів над рівнем моря, найдавніші сліди перепадів води послужили основою для обчислення віку наскального зображення.

«Човен довжиною трохи менше чотирьох метрів». Малюнок – це відшліфовані лінії на кам'яній поверхні, ширина ліній від 2 до 3 сантиметрів. Добре видно ніс, борта і кіль човна. Примітно, що лінії стають помітними тільки після того, коли сонячне світло падає на скелю під певним кутом. Саме тому його виявили так пізно. Працівник Університету Тромсе археолог Ян Магне Йерде вважає, що автор малюнка хотів показати човен зі шкір. Норвезька держтелерадіокомпанія NRK поінформувала, що 4-метровий малюнок видряпано на скелі каменем. Раніше в даному місці наукові експедиції знаходили зображення ведмедя і тюленя.

Тепер вчені знають, що шукати, і що може бути приховано. І сподіваються найближчим часом знайти інші «потаємні» малюнки на давно відомій стоянці древніх людей.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»