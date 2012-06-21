Як повідомляє пресслужба УАФ, після матчу голкіпер українців Георгій Бущан зазначив, що попри поразку, наша команда з оптимізмом чекає на наступні поєдинки Євро.

«На жаль, не дотягнули до завершення гри. У моменті з третім голом треба було просто вибити м’яч, відвести загрозу від своїх воріт. Але нічого страшного, це футбол, це життя. Ми не вішаємо носа та з оптимізмом дивимося на наступні, вирішальні матчі у групі. У команді нормальна атмосфера. Трохи засмутилися, що не змогли здобути нічию, адже у виїзній зустрічі з Нідерландами це був би хороший результат. Але ми віримо в себе, усі підтримуємо один одного. Обдумаємо цю гру та розпочнемо підготовку до наступного матчу. Головний тренер після поєдинку висловив свою підтримку. Ми поаплодували один одному, оскільки дійсно вийшов хороший матч. Ми витягли цю гру, але, на жаль, не дотягнули до фінального свистка», – сказав Бущан.