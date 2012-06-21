Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

В Антарктиці дослідники виявили, що мікроби, які живуть в покритих льодом озерах, харчуються подрібненими камінцями. І відчувають себе прекрасно. Вивчення цих живих істот може дати ключ до розгадки того, як позаземне життя може розвиватися на інших планетах. Дослідження було опубліковане в журналі Communications Earth & Environment.

Підлідні озера – це прісноводні водойми, більшість з яких знаходяться в Антарктиді. Вони знаходяться між земною корою і товстими шарами льоду, іноді завглибшки у декілька кілометрів. Ці озера рясніють різноманітними мікробами, які добувають поживні речовини з вод озера. Однак досі дослідники не знали, звідки саме беруться ці поживні речовини.



Підлідні озера з часом природним чином руйнуються в міру того, як рівень води в них піднімається і опускається. У новому дослідженні вчені відтворили цю ерозію в лабораторних умовах, подрібнивши зразки відкладень, узятих з водойми Уїлланса – підлідного озера площею 60 квадратних кілометрів, що знаходиться під 800 метрами льоду в Антарктиді – і виявили, як життєво важливі хімічні речовини, необхідні для підтримки життя мікробних колоній, потрапляють у воду.



В ході дослідження вчені завантажили у воду з озера осадові породи, вилучені з його глибини за допомогою буріння. Камені залишалися у воді понад 40 діб, а потім фахівці взяли проби води, щоб побачити, які хімічні елементи були виділені з відкладень. Вони знайшли солідний перелік речовин, в тому числі водню, метану, діоксиду вуглецю і амонію. Більшість цих речовин миттєво виділяються з осаду, коли він подрібнюється.



«Наша робота відрізняється від попередніх досліджень підлідних озер», – каже провідний фахівець проєкту Беатріс Гілл Олівас, гляціолог з Брістольського університету у Великобританії. «До цього фахівці вивчали, як ерозія корінних порід може виробляти гази в підльодовиковому середовищі, але ми пішли далі, з'ясувавши, як ерозія може вивільняти в воду біологічно важливі джерела поживних речовин».



«Це відкриття може мати важливі наслідки для вивчення того, як колонії мікробів можуть розвиватися на інших планетах Всесвіту», – додала вона.