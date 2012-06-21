Весна покликала аграріїв у поле. Цьогоріч на поля агрохолдингу CFG/«Мрія» виходить нова сільськогосподарська техніка. Її об’єднана компанія CFG/«Мрія» днями репрезентувала на одній зі своїх виробничих баз на Тернопільщині. Агрохолдинг поповнив свій парк із сімнадцяти одиниць причіпної сільгосптехніки, закупленої на початку березня, тринадцятьма 370-сильними та вісімнадцятьма 240-сильними тракторами Massey Ferguson, десятьма самохідними обприскувачами New Holland та іншою ґрунтообробною і спецтехнікою.
За словами операційного директора агрохолдингу CFG/«Мрія» Георга фон Нолкена, в цьому сезоні планують інвестувати в оновлення технічного парку загалом 51 мільйон доларів США. Тож незабаром аграріям варто очікувати на ще 190 одиниць нової техніки. Добрий господар завжди заздалегідь дбає і про посівну, і про жнива. Щоб ефективно провести збиральну кампанію, агрохолдинг має намір найближчими місяцями придбати комбайни, навантажувачі і транспортні причепи.
Представник постачальника техніки групи компаній Alkhorayef Group Адріано Луз теж узяв участь у врочистому заході. Він зазначив, що збільшили чисельність обслуговуючого персоналу на Тернопіллі. За останні кілька місяців для забезпечення вимог і потреб об’єднаної компанії CFG/«Мрія» вдвічі зросла кількість інженерів та інших працівників. Вона організовує співробітникам спеціальні навчання для роботи з новою технікою.
Після урочистого представлення нову сільськогосподарську техніку розподілять між кластерами агрохолдингу.