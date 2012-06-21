Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Інспекція з благоустрою міста Полтави всерйоз вирішила розібратися із самовільно встановленими або покинутими МАФами (малими архітектурними формами), яких останнім часом у місті з’явилося наче грибів після дощу. За рік таких кіосків демонтували більше 40, а планували прибрати їх удвічі більше. Мабуть, спрацював людський фактор. Але й те, що зроблено, вселяє надію.
Найбільше в Полтаві кіосків наліплено в районі «Мотелю», на вулицях: Європейській, Соборності, Шевченка, Котляревського. Не завжди демонтувати МАФ удається з першого разу, їхні власники іноді вперто не йдуть на поступки, відмовляються виконувати вручені їм приписи ліквідаційної комісії. З такими міська влада намагається домовитися. – Але це тимчасове явище, – запевняє керівництво інспекції. – З наступного року ніяких домовленостей не буде. До порушників вживатимуть жорстких заходів.