Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Нинішнього року Міністерство оборони України виділило три мільйони гривень на ремонт перекриття будівлі військової поліклініки на майдані Незалежності у Полтаві. Ця будівля є місцевою пам’яткою архітектури, вона у дев’ятнадцятому столітті була маєтком тодішнього Полтавського міського голови Олександра Абази. Її намагаються відреставрувати з жовтня 2016 року. Вклали туди вже майже п’ять мільйонів гривень. Роботи продовжать і в цьому році. Три мільйони гривень, які виділило Міноборони, використають на придбання плит для перекриття між горищем та другим поверхом будівлі, яке знаходиться у аварійному стані.
Кінцеву орієнтовну вартість робіт у Головному квартирно-експлуатаційному управлінняі ЗСУ поки не називають. Її визначать за результатами проведеної експертизи.
ДОВІДКА «УК»
Маєток Олександра Абази був зведений у другій половині позаминулого століття. У 1980-х роках у ньому був штаб Полтавського вищого зенітного ракетного командного Червонопрапорного училища. Після розформування там розташували гарнізонну поліклініку.