Станом на 20 травня, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), в Україні лише Донецька область перебуває на помаранчевому рівні епіднебезпеки, решта регіонів – у жовтій зоні.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ, передає Укрінформ.

Наразі в Україні до помаранчевої зони епідемічної небезпеки віднесено Донецьку область. Відсоток від епідемічного порогу в області складає 101,5%. Рівень госпіталізацій на 19 травня складає 39,8 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем для лікування хворих на COVID-19 - 41,7% при граничному показнику 65%.

Решта регіонів та м. Київ знаходяться на жовтому рівні епідемічної небезпеки.

За інформацією МОЗ, також у жодному регіоні не перевищено показник рівня госпіталізацій та завантаженості ліжок з киснем.

У Києві, станом на 19 травня, рівень госпіталізацій становить 25 при показнику 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем – 24,4%.