Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Матеріальна база. У Сумах для співробітників Управління СБУ в Сумській області введено в експлуатацію нову триповерхову сучасну будівлю, укомплектовану новітнім технологічним обладнанням.
За повідомленням прес-групи відомства, тут функціонуватимуть кілька регіональних підрозділів української спецслужби, зокрема, Координаційна група Антитерористичного центру при обласному управлінні СБУ, що особливо актуально у нинішніх умовах.
Завдяки оновленню вдасться значно поліпшити роботу із запобігання та ефективного реагування на можливі терористичні прояви і кіберзагрози від іноземних спецслужб.
Будівлю зведено завдяки сприянню керівництва СБУ, органів обласної та місцевої влади.