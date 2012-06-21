Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

Матеріальна база. У Сумах для співробітників Управління СБУ в Сумській області введено в експлуатацію нову триповерхову сучасну будівлю, укомплектовану новітнім технологічним обладнанням.

За повідомленням прес-групи відомства, тут функціонуватимуть кілька регіональних підрозділів української спецслужби, зокрема, Координаційна група Антитерористичного центру при обласному управлінні СБУ, що особливо актуально у нинішніх умовах.

Завдяки оновленню вдасться значно поліпшити роботу із запобігання та ефективного реагування на можливі терористичні прояви і кіберзагрози від іноземних спецслужб.

Будівлю зведено завдяки сприянню керівництва СБУ, органів обласної та місцевої влади.