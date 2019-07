Команда дослідників під керівництвом Морін О'Лірі, професора анатомічних наук зі Школи медицини Ренесансу при Університеті Стоуні-Брук, виявила в пустелі Сахара сотні гігантських морських істот.

Повний звіт про дослідження можна знайти в бюлетені Американського музею природної історії (Bulletin of the American Museum of Natural History).

Робота доводить, що в період часу від 100 до 50 мільйонів років тому нинішня пустеля Сахара була морським дном. Вчені вважають, що в ті далекі часи Африка була розділена потужним морським каналом з сольоною водою. Його дно з часом і перетворилося на пустелю.

Свідченням тому є сотні скам'янілих решток древніх морських істот, знайдених в Сахарі за останні 20 років.

«Скам'янілі рештки, виявлені в експедиціях, вказують на те, що в цьому морі мешкали одні з найбільших морських змій і сомів, які коли-небудь жили на планеті, а також вимерлі риби, які були гігантами в порівнянні з їх сучасними родичами, – говорить професор О'Лірі. – Також були виявлені рештки тропічних безхребетних, крокодилів, ранніх ссавців і мангрові ліси».

У статті представлені перші реконструкції древніх родичів слонів і великих хижаків, таких як акули, крокодили і морських змій.

Це дослідження допоможе вивчити можливі наслідки зміни клімату на Землі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»