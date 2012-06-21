Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Нові амбулаторії Полтавщини, а їх там планують спорудити 27, обладнають телекомунікаційними засобами. У такий спосіб сільським жителям забезпечать доступ до найкращих обласних спеціалістів-медиків без витрачання часу на поїздки в Полтаву. Вже визначили напрямки, за якими консультуватимуть людей: кардіологія, ендокринологія, пульмонологія, дерматологія. Сімейний лікар стане диспетчером, який визначатиме, куди направити пацієнта. За потреби він зможе організувати йому консультацію і з фахівцями з інших регіонів.
Для впровадження телемедицини в області залишилося: розглянути стан інфраструктури об’єктів, відібрати спеціалістів, організувати консультаційний супровід, втілити технічне завдання та перевірити програмне забезпечення на місцях.
Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко наголосив, що будівництво нових амбулаторій чи забезпечення їх додатковим обладнанням, самі по собі не є головною метою.
«Потрібно працювати над такими показниками, як зменшення смертності та кількості захворювань, збільшення кількості людей, які підлягають моніторингу після перенесення захворювань, та найголовніше – збільшення тривалості життя у сільській місцевості. Ми значно покращуємо якість медичних послуг, полегшуємо їх отримання на місцях – це новий підхід, до якого ми поступово йдемо. Основний критерій для створення потужної мережі закладів: забезпечення доступності медичних послуг. Відстань до амбулаторії не має перевищувати 7 кілометрів по дорогах із твердим покриттям, а кількість пацієнтів на одного лікаря – 1,5 тисячі осіб», – зазначив Валерій Головко.
Минулого року в Україні розпочато будівництво 517 амбулаторій. Десять із них уже введені в експлуатацію, вони знаходяться у Кіровоградській області.