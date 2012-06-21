Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Понад три тисячі щеплень від кору зробили минулого тижня в медичних закладах Рівненщини: тобто, рівень вакцинації зріс щонайменше втричі.
Сталося це після того, як медики та освітяни заявили: нещепленим дітям до школи – зась. І запропонували їм дистанційне навчання («Урядовий кур’єр» розповідав про масштаби проблеми в матеріалі «Стережіться: кір!» від 2 лютого). І хоча шкільні двері перед такими дітьми ще ніхто не зачиняв, ситуація все ж змінилася:
– Скажімо, в Рівному лише за тиждень вакцинувалося 1354 особи, що майже втричі вище звичайного рівня. Батьки нарешті зрозуміли, що небезпека йде не від вакцини, а від підступного захворювання, – каже начальник управління охорони здоров’я Рівного Віктор Іськів. – До слова, кабінети щеплень у всіх поліклініках міста для зручності пацієнтів працювали дві суботи поспіль. І зробити щеплення цілком безкоштовно могли всі охочі – і діти, й дорослі.
Разом із тим, лише в кількох навчальних закладах міста та області (їх можна порахувати на пальцях) ще не зафіксовано випадків кору. Тому вакцинація – питання надактуальне: на жаль, кір і далі збирає свій смертельний «урожай».