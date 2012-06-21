У нідерландському Роттердамі стартувала церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2021.

Як повідомляє Укрінформ, захід проходить на території круїзного термінала Cruise Terminal Rotterdam. Бірюзовою килимовою доріжкою крокують учасники пісенного конкурсу.

Церемонію відкриття усі охочі можуть побачити в режимі онлайн. Пряма трансляція стартувала о 18:00 за місцевим часом.

Взяти участь у церемонії відкриття не зможе Ісландія. У її представника діагностували коронавірус.

Як повідомлялось, у члена польської делегації на Євробаченні, що прибула до нідерландського Роттердама, виявили коронавірус. Це з'ясувалося під час планового експрес-тестування у суботу біля комплексу Ahoy, де проходить пісенний конкурс. Відповідно до протоколу ця людина тепер має перебувати на ізоляції. Решта членів делегації мають зробити ПЛР-тести, не контактувати між собою та з оточуючими.

Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс проходитиме з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на ньому представить гурт Go_A із піснею "Шум".