Температура води в Середземному морі підвищується на 20% швидше, ніж в інших морях і океанах, що призводить до вторгнення тропічних морських мешканців, які знищують місцеву фауну. Про це йдеться в доповіді Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), присвяченому можливим наслідкам зміни клімату в Середземномор'ї під назвою «The Climate Change Effect in the Mediterranean: Stories from an overheating sea» (Результат впливу зміни клімату на Середземномор'ї: історії з перегрітого моря).

За інформацією фахівців, Середземне море швидше за інші моря на Землі заселяється новими видами морських мешканців. Майже 1000 нових інвазивних видів, 126 з яких – риби, проникли в Середземне море через Суецький канал (так звана Лессепсова міграція), що призвело до скорочення популяцій місцевих видів у деяких районах до 40%, йдеться в звіті.

«Нині Середземне море вже не те, що було раніше. Його тропікалізація йде повним ходом. Зміна клімату – це не майбутнє, це реальність сьогоднішнього дня, яку вже переживають вчені, рибалки, дайвери, прибережні спільноти і туристи», – відзначає директор Середземноморської морської ініціативи WWF Джузеппе Ді Карло.

У доповіді підкреслюється, що кількість місцевих молюсків у водах Ізраїлю скоротилося майже на 90%. Інвазивні види, такі як європейська химера (морський заєць – мешканець Атлантики, що знищує кормову базу місцевих видів риб), складають 80% уловів риби в Туреччині, а південні види, такі як баракуди і темні групери (окунеподібні мешканці Індійського і Атлантичного океанів), стали звичайним явищем у північних водах Лігурії. Прибережні спільноти почали пристосовуватися до нової реальності, навчаючись ловити і готувати морських зайців, медуз та інші нові види.

При цьому тропічні види медуз, часто небезпечні для людини, поширюються все далі. Це відбувається як через потепління води, так і з причини великого перелову риб, в тому числі і тих, які конкурують з медузами за кормову базу. Медузи також відлякують туристів, забивають мережі рибалок і здатні пошкодити водозабірник електростанцій.

Як зазначає глава турецького відділення WWF Аслі Пасінлі, через те, що води Середземного моря стали зручні для колонізації, традиційні мешканці Червоного моря і тропічних морів і океанів проникли в Середземне та Егейське моря, серед них – крилатка, яка здатна збільшувати обсяг шлунка у 30 раз, щоб вмістити видобуток, іглобрюх і скатів.

У доповіді WWF, крім того, зазначається, що на шельфі Ізраїлю, який нагрівається швидше за інших регіонів Середземного моря, залишилося всього 5-12 видів морських мешканців, які мешкали там традиційно.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»