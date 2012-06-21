У швейцарському кантоні Цуг дозволили оплачувати податки біткоїнами. Їх можна купити в біткоїноматах на вокзалах або в універмагах по всій країні.

Ще в листопаді 2016 року швейцарська залізнична служба SBB почала продавати біткоїни в касових автоматах на залізничних станціях. Щоб купити віртуальні гроші, необхідно мати тільки номер телефону і електронний гаманець, який підтримує криптовалюту. П'ять років тому влада кантону Цуг дозволила оплачувати комунальні послуги біткоїнами за поточним курсом франка. Тепер можна оплачувати криптовалютою і податки. Логічний крок, якщо враховувати, що Цуг вже давно здобув репутацію «криптодолини»: там працюють або реєструють свою діяльність багато блокчейн-стартапів та кріптовалютні компанії.

Всього за останні кілька років у Швейцарії з'явилося майже 900 таких компаній, до яких відносяться криптобанки, фонди, що управляють активами, агентства нерухомості і низка інших проєктів. При цьому доходи від криптовалюти в Швейцарії обкладаються прибутковим податком, а самі біткоїни підпадають під податок на майно.

Модою на біткоїни скористалися онлайн-магазини. Наприклад, криптовалютою можна оплатити покупки в популярних універмагах Lehner Versand. А минулого місяця кілька торгових мереж в Швейцарії почали продавати подарункові карти з біткоїнами номіналом в 100 і 500 швейцарських франків, а також з можливістю покласти на них довільну суму – від 50 до 500 франків.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»