Глава МОЗ Словенії Янез Поклукар заявив, що в його країні закінчилася епідемія коронавірусу. Водночас він закликав до вакцинації.

Про це повідомляється в Twitter міністерства, передає РБК-Україна.

У своєму відеозверненні Поклукар зазначив, що з 16 червня епідемія коронавірусної інфекції формально закінчується.

"Це маленький крок для людини і великий крок для європейського суспільства", - сказав він.

Міністр підкреслив, що вакцинація як і раніше є "ключовою громадською мірою охорони здоров'я".

"Майбутнє ЄС базується на солідарності та співпраці, і ті ж цінності та цілі застосовуються до вакцинації", - сказав Поклукар.