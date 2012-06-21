У США дозволять мандрівникам не одягати маски в аеропортах і на вокзалах. До такого висновку прийшли центри США з контролю і профілактики захворювань (СDC).

Про це повідомляє Reuters.

У CDC прийшли до такого висновку через низький ризик передачі інфекції на відкритому повітрі. Однак надягати маски як і раніше будуть вимагати в приміщенні, у всіх видах транспорту, незалежно від статусу вакцинації.

Зміна означає, що тепер люди зможуть знімати маски на вулиці в очікуванні поїзда, у внутрішньому дворі аеропорту або в транзитних режимах просто неба.

Федеральне управління цивільної авіації заявило на цьому тижні, що воно отримало близько 2900 повідомлень про недисципліновану поведінку пасажирів з 1 січня. У повідомленні йдеться, що надійшло 2200 повідомлень про те, що пасажири відмовляються надягати маски.

Зміна відбулася й після того, як адміністрація Байдена провела великі обговорення з транзитними союзами та іншими групами. Зараз адміністрація розглядає можливість внесення інших незначних змін щодо використання масок для транзиту в приміщенні. Наприклад, може з'явитися можливість у вакцинованих працівників авіакомпаній знімати маски в кімнатах, недоступних для громадськості.