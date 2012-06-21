Терміни закінчення пандемії COVID-19 залежать від швидкості вакцинації населення, особливо в країнах, що розвиваються. За словами експертів, це допоможе зупинити подальшу мутацію вірусу, яка може підірвати зусилля з масової вакцинації.

«Зменшення кількості антитіл турбує мене менше, ніж населення в США і в усьому світі, яке не вакциновано», – зазначив професор епідеміології Едвард Трапідо.

На його думку, пандемія триватиме до 2022 року, після чого захворювання стане більш ендемічним. Експерт не виключив, що цей процес може затягнутися, оскільки «люди подорожують, а вірус мутує», повідомляють іноземні ЗМІ.

Як пояснив Трапідо, коли з'являються нові штами вірусу, вони можуть швидко поширюватися і призвести до зростання чисельності заражень серед нещеплених людей. На сьогоднішній день у світі все ще багато груп населення, у яких немає вакцин. Він зазначив, що зусилля з поширення препаратів повинні бути в першу чергу зосереджені на Бразилії, Індії, Пакистані, а також країнах Південної і Центральної Америки.

Професор вірусології та вакцинології Пауло Верарді, зі свого боку, підкреслив, що для досягнення рівня колективного імунітету, який порушить цикли передачі інфекції, країнам необхідно прищепити мінімум дві третини населення. Верарді також визнав, що стурбованість викликають нові, більш заразні варіанти коронавірусу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»