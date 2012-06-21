Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Вчені Массачусетського технологічного інституту представили розроблену ними захисну маску, яка дозволяє встановити в організмі людини наявність коронавірусу SARS-CoV-2. Про свій винахід фахівці розповіли в статті, опублікованій 29 червня на сайті Массачусетського технологічного інституту.

Респіратор обладнаний невеликим знімним датчиком, що фіксує стан здоров'я носія. Пристрій також можна вшити в предмети одягу.

Результати діагностики маска надає через півтори години носіння. Показання можна налаштувати таким чином, щоб приховати їх від очей оточуючих людей.

Подібні датчики були розроблені кілька років тому для виявлення зараження вірусами Ебола і Зіка, відзначають вчені. Передбачається, що розробка, в якій також взяли участь вчені Гарвардського університету, може бути налаштована і на виявлення інших вірусів.

У березні співробітники мексиканського Національного політехнічного інституту запатентували медичну маску, яка одягається тільки на ніс. Передбачається, що винахід має посилити заходи щодо захисту здоров'я людей в повсякденному житті, коли звичайну маску треба знімати під час прийому їжі, вживанні рідини, чищенні зубів та інших рутинних процедурах.