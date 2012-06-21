Фахівці в Сполучених Штатах за допомогою новітніх технологій змогли дізнатися вік декількох найдавніших дерев на Північноамериканському континенті. Кілька аналізів даних показали, що найстарішому кипарису понад 2600 років. Дані про незвичайне відкриття оприлюднили WECT 6 News.



Професор Девід Стейлі з університету Канзасу зацікавився гаєм кипарисів, що входять до складу заповідника Блек-Рівер у штаті Північна Кароліна, ще 40 років тому. Однак дізнатися вік дерев методами, які існували на той момент, не пошкодивши рослини, не представлялося можливим. І лише новітні розробки зробили отримання цієї інформації цілком реальним.



Скориставшись новітнім буром, фахівці змогли витягти мікроскопічні керни з декількох дерев для визначення віку по річним кільцям. З'ясувалося, що «наймолодший» кипарис росте тут 1600 років, а найстаршому вже 2624 року. Результати були підтверджені за допомогою радіовуглецевого аналізу.



Досліджений кипарис виявився набагато старшим, ніж деяких відомі американські секвої, при тому, що він значно менший їх за розміром. Крім того, американський кипарис-довгожитель став п'ятим найстарішим деревом у всьому світі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра