У Маямі на Флориді в рибному господарстві Bluehouse почали вирощувати лосося в закритих резервуарах. На підприємстві розводять атлантичного лосося, який водиться переважно в холодних водах норвезьких фіордів або шотландських озер. Оскільки вид чужий у теплій Флориді, бо не може вижити в умовах тропічної спеки цього американського штату, в резервуарах з водою підтримують низьку температуру, а самі вони розташовані у величезній будівлі, де постійно працюють кондиціонери.

Підприємство Bluehouse відкрило першу чергу виробництва торік і планує стати найбільшим у світі наземним рибним господарством. Власник підприємства фірма Atlantic Sapphire до 2031 року планує збільшити виробництво лосося до 222 тисяч тонн. Цього досить, щоб забезпечити понад 40% щорічного обсягу споживання лосося у США.

Тренд вирощування аквакультур у закритих приміщеннях набирає популярності не лише у США, а й у Європі й Азії. Що це може означати для традиційних лососевих ферм, які працюють на морських ділянках, а головне, як це впливатиме на саму рибу?

«Коли ми почали вивчати цю концепцію 10 років тому, люди думали, що ми божевільні, — розповів в інтерв’ю ВВС норвезький бізнесмен і виконавчий директор Atlantic Sapphire Йоган Андреассен. За його словами, ніхто не припускав, що вирощування лосося на суші коли-небудь стане фінансово вигідним. — Проте ми довели, що це можливо. Тож нині питання в тому, наскільки це може бути конкурентоспроможним».

Технологія, яка дає змогу Bluehouse працювати, не нова, але використання її в комерційних масштабах стало можливим лише останні кілька років. Її називають рециркуляційною системою аквакультури. Завдяки цій технології можна контролювати температуру води, рівень солі, створювати штучні течії, цикли освітлення й видаляти вуглець і відходи. На останньому етапі воду фільтрують, і її можна використовувати повторно. Оскільки це система замкненого циклу, лосось не хворіє й на нього не нападають паразити. Тому на відміну від риби, вирощеної на морських фермах, лосось із ферм Atlantic Sapphire не потрібно обробляти антибіотиками чи пестицидами.

Однак екологічні організації не підтримують ідею наземних рибних господарств. Міжнародна правозахисна організація «За етичне поводження із тваринами» називає такі ферми помийними ямами і закликає їх власників пам’ятати, що риби здатні відчувати біль. «Вирощувати рибу в такий спосіб жорстоко і непотрібно», — заявляють в організації.