Сьогодні, 11 червня в рамках ІХ Молодіжного Київського Безпекового Форуму, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина наголосила на вагомості внеску України у безпеку всього євроатлантичного регіону.

"Україна вже зробила і продовжує робити вагомий внесок у стабільність всього трансатлантичного регіону. Українські військові беруть участь фактично в усіх основних операціях і місіях Альянсу, крім того, Україна стримує агресію Росії у Чорному та Азовському морях. Ми провели велику кількість внутрішніх трансформацій та значно посилили нашу армію. Це ті кроки, завдяки яким Україна справедливо заслуговує на стратегічну ясність щодо якнайшвидшого отримання Плану дій щодо члеснтва в НАТО”, - сказала віце-прем’єр-міністр.

Ольга Стефанішина зазначила, що нинішня підтримка та співпраця України з НАТО базується на Стратегії 2010 року, яка потребує актуалізації до сучасних безпекових викликів.

“10 років тому ніхто так активно не говорив про стійкість, гібридні загрози, кібератаки та дезінформацію. Це, на жаль, унікальний досвід, який отримала Україна, стримуючи агресію Росії. Тому, Україна має бути в центрі уваги нових концепцій, які б враховували цей досвід, оскільки без цього будь-яка стратегія НАТО не буде по справжньому дієвою. Стратегічна ясність НАТО стосовно України - ясність щодо безпекової ситуації всього регіону”, - сказала Ольга Стефанішина.

Віце-прем’єр-міністр також додала, що в історії України вже були моменти, коли країна втрачала можливість щодо членства в НАТО. Однак сьогодні той історичний момент, коли потрібно докладати максимум зусиль для досягнення консенсусу в Альянсі щодо ПДЧ для України.