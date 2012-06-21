Загальна кількість введених вакцин від COVID-19 у 180-ти країнах станом на середу, 30 червня, перевищила позначку 3 мільярди.

Про це йдеться у повідомленні американського агентства Bloomberg.

«Наймасштабніша кампанія в історії вакцинації триває. У 180 країнах було введено понад 3,01 мільярди доз», – зазначається в повідомленні.

Крім того, зауважується, що середній показник вакцинації, за останніми даними, становив майже 43,3 мільйона доз на день.

На першому місці за кількістю щеплень перебуває Китай (1,206 мільярдів доз), далі йдуть Європейський Союз (понад 360 мільйонів), Індія (більше ніж 332,5 мільйона) і США (325 мільйонів). Замикає п’ятірку Бразилія, де зроблено майже 97 мільйонів щеплень.

Як повідомлялося, кампанія масової вакцинації від COVID-19 стартувала на початку грудня 2020 року. Зараз у світі використовується чотири типи препаратів, у тому числі РНК-вакцини, інактивовані, вірусно-векторні та пептидні вакцини.