«Діти на гойдалках» — такий авторський малюнок створив Ян Птушко на фасаді школи №8 міста Сєверодонецька. Автор арт-об’єкта створив цю роботу разом з учнями школи.
Ян Птушко — відомий у Сєверодонецьку митець. Він автор мурала «Туризм», який прикрашає споруду місцевого автовокзалу. Там зображено валізи і дорожні сумки, поряд — прапори і пам’ятки різних країн, найпопулярніші серед туристів.
На думку художника, найчастіше українці подорожують до Франції, Великої Британії, Швеції та Швейцарії. За його словами, ідея зобразити щось на сєверодонецькому автовокзалі з’явилася у нього давно, але реалізувати її вийшло лише завдяки гранту ПРООН. Його новий проект називається «Фарби проти сірості». Реалізує його громадська організація «Задзеркалля» і дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ за гроші Європейського Союзу.
для «Урядового кур’єра»