Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Тернополі відкрили Почесне консульство Угорщини. Участь у заході взяли представники МЗС України, Посольства Угорщини в Україні, місцевої влади.
На думку посла з особливих доручень МЗС України Миколи Балтажи, відкриття в Тернополі Почесного консульства сприятиме втіленню різноманітних двосторонніх проектів, які допоможуть ще більше розкрити потенціал Тернопілля. Надзвичайний та Повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в подальшому бачить взаємовигідні можливості співпраці з бізнесом, а також в агропромисловій царині, харчовій, легкій промисловості, металообробці, у залученні іноземних інвестицій. Важливим вважає й зацікавлення туристичними принадами Тернопільщини та Угорщини, освітніми програмами, культурними зв’язками.
Голова облдержадміністрації Степан Барна, зокрема, подякував угорцям за підтримку родин загиблих і поранених військових з Тернопільщини. Впродовж останніх трьох років майже 300 дітей учасників бойових дій та родин загиблих воїнів побували на відпочинку й оздоровилися в Угорщині.
Почесним консулом Угорщини в Тернополі стала президент Благодійного фонду «Подоляни» Тетяна Чубак.
Принагідно зазначити, що нині на Тернопільщині діє ще Почесне консульство Вірменії. Невдовзі планують відкрити такі консульства ще двох країн.