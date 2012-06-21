Державний архів Тернопільської області справив новосілля. На нього чекали майже 30 років. Ще 1988-го розробили документацію на його спорудження. Архіваріуси не мали власної будівлі, тіснилися в келіях домініканського монастиря. Будувати ж нове архівне приміщення, яке стало довгобудом, розпочали 1991-го.
Голова облдержадміністрації Степан Барна зазначив, що протягом останніх трьох років на добудову архівного приміщення спрямували 11 мільйонів гривень з державного фонду регіонального розвитку і майже 10 мільйонів гривень — з обласного бюджету. Очільник краю вручив директорові Державного архіву Тернопільської області Федорові Полянському декларацію здавання об’єкта і теку з розмаїтою документацією, що назбиралася за майже 30 років історії довгобуду. Відтепер майже 700 тисяч справ, 4 тисячі фондів зберігатимуть у сучасній пристосованій для цього будівлі. Приміщення ж домініканського монастиря повернуть у власність Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ.