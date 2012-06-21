У Туреччині археологічна група Університету Ван Юзунку Йіл при проведенні розкопок на сході країни виявила залишки стародавнього замку, побудованого на великій висоті в урартську епоху.

Як повідомляє Anadolu Agency, руїни замку, збудованого близько 2800 років тому, були виявлені в ході розкопок у гірській місцевості на сході країни в провінції Ван.

Замок розташовувався на висоті 2500 метрів над рівнем моря в районі Гурпінар. Археологи ракопали залишки могутніх стін і великий резервуар для зберігання води глибиною 6,5 метра, довжиною 6,5 метра і діаметром 2,5 метра. Також були знайдені численні фрагменти давньої кераміки.

«Цей замок відноситься до епохи царства Урарту, як і розташований неподалік замок Ван, однак ми бачимо, що в основному він використовувався в середні століття, – розповів керівник розкопок Рафет Чавушоглу. – При цьому розуміємо, що замок був побудований майже 2800 років тому – датувати його вдалося за знайденими керамічними предметами, резервуару і міських стін».

Учений додав, що при будівництві стін замку використовувалися вапняк і піщаник. Це відкриття є важливим для провінції Ван в контексті кращого розуміння її історії.

Як уже повідомляв «Урядовий кур'єр», раніше археологи оприлюднили дослідження, в якому по-новому інтерпретується призначення стародавнього святилища хеттів – храму Язиликая. На думку дослідників, цей храм, побудований понад 3000 років тому на території сучасної Туреччини, може бути гігантською картою космосу і календар одночасно.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»