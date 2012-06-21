Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У Туреччині житель північно-західній провінції Біледжик при проведенні земляних робіт на подвір'ї свого будинку знайшов рештки людей і предметів, вік яких становить приблизно 8500 років.

Як повідомляє Hurriyet Daily News, несподівана археологічна знахідка була зроблена ще два роки тому в кварталі Бешикташ, але повідомили вчені про неї тільки зараз.

Житель Біледжик звернувся до місцевого археологічний музей. З собою він приніс кілька предметів, які знайшов у дворі багатоквартирного будинку. Знахідки зацікавили археологів. Було прийнято рішення провести превентивні розкопки, які потім переросли в повноцінні польові роботи, які тривали два роки.

За цей час із землі викопали 11 людських скелетів і предмет з трьома просвердленими отворами, який був ідентифікований як музичний інструмент. Крім того, були виявлені фрагменти давньої кераміки. Аналіз показав, що вік знахідок становить приблизно 8500 років. Це наштовхнуло вчених на думку про те, що в давнину тут могло існувати раніше невідоме поселення.

На це вказує і той факт, що в ході розкопок археологи виявили залишки пшениці, сочевиці, ячменю і вики – зернових культур, що свідчить про наявність сільського господарства в цьому районі в давнину.

За словами співавтора дослідження Еркана Фідаї, ймовірно, знайдені рештки належать представникам невідомої цивілізації, яка прийшла в цей регіон приблизно 9000 років тому і проживала тут протягом майже 1000 років. У будь-якому випадку, це одні з найдавніших решток людини, знайдені на території Західної Анатолії.

«Люди, які проживали в цьому регіоні, прекрасно знали, як вести сільське господарство, у них були одомашнені тварини, – каже Фідан. – Знайдені скелети будуть детально вивчені в лабораторії факультету антропології Університету Хаджеттепе».

За його словами, це допоможе більше дізнатися про доісторичних мешканців цього регіону. Аналіз решток дозволить встановити їх стать, хвороби, якими вони страждали, а також дасть інформацію про їх раціон.