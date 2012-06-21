У п’ятницю, 11 червня, в курортному комплексі Карбіс-Бей у британському Корнуоллі відбудеться перший з часу початку пандемії очний саміт країн G7 – США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канади.

Про це повідомляє ВВС, передає Укрінформ.

Також до саміту запросили приєднатися лідерів Індії, Південної Кореї, Австралії, Південної Африки й інших країн.

Велика Британія цього року головує у G7, тому саміт проходить на її території.

Головною темою розмови буде посилення глобальної системи охорони здоров'я, яка може захистити суспільство від майбутніх пандемій.

Порядок денний також включає кліматичні зміни та торгівлю.

Офіційні зустрічі розпочнуться у суботу вранці, 12 червня. Більшість зустрічей у рамках саміту пройдуть за закритими дверима, однак наприкінці заходу країни опублікують спільне комюніке. Також очікуються виходи до преси для фотографування.

Очікується, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон проведе пресконференцію у неділю, 13 червня - останній день саміту.

Крім того, королева Великої Британії Єлизавета II влаштує офіційний прийом для лідерів країн G7 в п'ятницю, 11 червня. Зустріч пройде в ботанічному саду "Еден", що за 70 км від проведення саміту. Зазначається, що на офіційній вечері там будуть присутні її син принц Уельський Чарльз зі своєю дружиною Каміллою, а також герцог і герцогиня Кембриджські Вільям і Кейт.