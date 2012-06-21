До Сполученого Королівства прибула перша партія української курятини виробництва МХП. Про це йдеться на офіційній сторінці посольства України у Великій Британії у Facebook.

Зазначається, що це стало можливо завдяки безмитним тарифним квотам, передбачених Угодою про вільну торгівлю, а також бізнес-наполегливості холдингу МХП.

В посольстві підкреслюють, що за підсумками 2020 року Україна увійшла до топ-5 найбільших експортерів курятини у світі та до топ-3 постачальників курятини до Європейського Союзу.

В МХП повідомили, що курятина надійшла на ринок Великої Британії під ТМ Qualiko, яка є основним експортним брендом компанії.