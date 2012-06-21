У межах робочого візиту до Литви Президент України Володимир Зеленський провів тристоронні переговори з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Володимир Зеленський наголосив на незмінності стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Європейському Союзі.

Відбувся обмін думками щодо важливості фіксації європейської перспективи України й подальшої підтримки цієї амбітної мети з боку Євросоюзу та держав – членів ЄС. Президент України високо оцінив той факт, що саме Литва стала першою країною Євросоюзу, яка уклала з Україною відповідну двосторонню декларацію.

Окрема увага під час зустрічі була приділена обговоренню актуальної безпекової ситуації в регіоні, передусім у контексті концентрації російських військ та озброєння, що триває вздовж українського державного кордону, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Володимир Зеленський висловив подяку Литві та керівництву Європейського Союзу за чітку позицію щодо неприйнятності відновлення діалогу ЄС – РФ на найвищому рівні в умовах продовження агресії Росії проти нашої держави.

Президент України поінформував співрозмовників про перебіг підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня 2021 року в Києві. Він відзначив важливість цього заходу для привернення уваги міжнародної спільноти до окупації АР Крим.