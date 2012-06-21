Рік у рік вулиці Вінниці стають дедалі гарнішими і затишнішими завдяки озелененню різними видами дерев. Зокрема не звичними для Поділля. Ось і цієї весни під час планового висаджування, яке розпочалось у центральному парку, з’являться катальпи і платани смольні, а на вулиці Київській — сакури.
«Ми прагнемо, щоб наше місто було гарним і зеленим. Цієї весни розпочали роботи із проспекту Космонавтів, де висаджуємо платани східні на місці сухостійних та аварійних дерев. У лунки ставимо гофротруби для підкореневого поливу: так дерева отримуватимуть потрібну кількість поживних речовин. Використовуємо мінеральні добрива й додаємо вологоутримувачі — це невеликі гранули», — розповіла заступник директора з агротехнічних питань МКП «Вінницязеленбуд» Тетяна Прибиш.
А в Центральному парку, біля пам’ятника загиблим міліціонерам, зеленбудівці висадять катальпу та ліквідамбар смолоносний (10 саджанців). Він схожий на клен, а восени забарвлюється у дивовижно привабливі кольори.
Загалом цієї весни на вулицях міста висадять майже 750 дерев листяних і хвойних (ялина корейська, ялівець) видів. Працівники комунального підприємства намагаються відходити від стереотипів і саджати нові види рослин, які стійкіші до задимленості й загазованості повітря. Вони висадять ще 1100 кущів.