За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), для того, щоб вакцинувати більшу частину населення світу від коронавірусу в наступному році буде потрібно від 35 до 45 мільярдів доларів. У керівництві ВООЗ вважають, що питання фінансування могли б вирішити спільними силами країни G7.

Виступаючи на брифінгу 3 травня, глава міжнародної організації Тедрос Гебрейесус акцентував уваги на те, що вищеназвана сума буде потрібна організації на додаток до 19 мільярдів, які спрямують на фінансування міжнародної програми ACT Accelerator, яку ВООЗ запустила раніше для боротьби з пандемією. Про це повідомляється на сайті організації.

«Згідно з нашими оцінками, в 2022 році нам буде потрібно ще 35-45 мільярдів доларів, щоб вакцинувати більшість дорослого населення в усьому світі», – заявив Гебрейесус.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»