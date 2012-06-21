Різке зняття всіх карантинних обмежень загрожує катастрофічними наслідками, заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус. За його словами, небезпека полягає в різних штамах коронавірусу.

Гебреїсус зазначив, що ті, хто не пройшов вакцинацію, ризикують заразитися небезпечними різновидами коронавірусу і особливо небезпечний дельта-штам (індійський). Він також додав, що нерівномірний розподіл препаратів вплинув на поширення вірусу, його розвиток і стійкість до вакцин.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про чотири різновиди коронавірусу, які поширюються швидше інших. Саме тому вони викликають особливу стурбованість, заявила експерт ВООЗ Марія ван Керкхове.

Також вчені у В'єтнамі знайшли гібрид британського та індійського штамів коронавірусу, який легко передається повітряним шляхом. За інформацією влади країни, саме цей різновид інфекції призвів до нових спалахів зараження в північних провінціях Бакзянг і Бакнінь.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

