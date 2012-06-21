Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Наразі епідеміологічна ситуація в світі краща, ніж 2-3 місяці тому. Про це в понеділок, 5 липня, заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

За його словами, ситуація стабілізувалася «на дуже високому рівні» за останні два тижні. Так, згідно з графіком захворюваності, за останні 7 днів у світі було зафіксовано 2,6 мільйона випадків зараження коронавірусною інфекцією, близько 54 тисяч випадків з летальним результатом, розповів Райан у ході сеансу питань і відповідей, трансляція якого велася в Twitter організації.

Фахівець відзначив, що в деяких країнах було зафіксовано різке зниження захворюваності, але в інших державах вона швидко зростає. Причиною цього є виявлення нових, більш заразних штамів вірусу, а також пом'якшення епідеміологічних обмежень у деяких регіонах і збільшення кількості контактів між людьми.

«Неоднозначною» назвала ситуацію з COVID-19 у світі експерт ВООЗ Марія ван Керкхове. Вона вказала, що в регіоні Північної і Південної Америки фіксується зниження нових випадків інфікування, але в інших – збільшення. Зокрема, в європейських країнах захворюваність зросла на 28%, в Африці – на 15%, у Західно-Тихоокеанському регіоні – на 10%, в Східному Середземномор'ї – на 9%, в Південно-Східній Азії – на 7%.

«Щонайменше у 20 країнах світу відзначено різке зростання захворюваності», – підкреслила ван Керкхове. В цілому, за її словами, кількість тих, що заразилися за минулий тиждень трохи зросла в порівнянні з попереднім тижнем, кількість летальних випадків, навпаки – зменшилася.