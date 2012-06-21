У сузір'ї Змієносця вчені виявили спіральну галактику з «подвійним диском», який раніше вважався унікальною особливістю Чумацького Шляху. Прийнято вважати, що товстий і тонкий диски Чумацького Шляху виникли в далекому минулому після сильного зіткнення нашої галактики і одного з її сусідів.

«З цієї причини астрономи вважали, що щось подібне не повинно зустрічатися серед інших спіральних галактик. Наші спостереження показують, що ці теорії, швидше за все, є помилковими», – розповів науковий співробітник астрофізичного центру Ради з наукових досліджень Австралії (ASTRO) Ніколас Скотт.

Багато вчених сьогодні вважають, що товстий диск Чумацького Шляху з'явився близько 8,6 мільяра років тому в результаті його зіткнення або злиття з іншою великою галактикою. Це призвело до того, що велика частина стародавніх зірок була викинута з диска нашої галактики, утворивши розріджений прошарок товщиною приблизно в тисячу світлових років, навколишній тонкий диск. Однак співробітники астрофізичного центру з'ясували, що швидше за все диск Чумацького Шляху виник в інший спосіб йдеться в повідомленні пресслужби ASTRO.

Вчені звернули увагу на галактику UGC 10738, яка знаходиться в сузір'ї Змієносця на відстані в 320 мільйонів світлових років від нашої галактики. Після отримання фотографій з'ясувалося, що її диск теж має дві різні частини, які дуже схожі на аналогічні структури в Чумацькому Шляху.

Однак астрономи не побачили ніяких ознак того, що ця галактика в минулому зазнала зіткнення з іншим об'єктом. Так, фахівці прийшли до висновку, що «подвійна» структура диска з'являється сама в процесі еволюційного розвитку спіральних галактик. Тому, Чумацький Шлях цілком можна вважати звичайною, а не унікальною галактикою, підвели підсумок вчені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»