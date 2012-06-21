2020 рік виявився важким випробовуванням для людства. Кожен шукав свій спосіб пережити ізоляцію, розлуку з близькими, неможливість займатися улюбленим заняттям чи подорожувати. Тож не дивно, що серед найпопулярніших антидепресантів ковідного періоду став алкоголь. І світові агентства час від часу повідомляли, що в тій чи тій країні фіксують зростання попиту на алкогольні напої.

Проте, як свідчить статистика, затяжний локдаун не породив тенденції на підвищення споживання алкоголю, принаймні вина. У 2020-му рівень споживання вина скоротився на 3%, порівняно з 2019 роком. Про це свідчать дані останньої доповіді Міжнародної організації виноградарства та вина, оприлюдненої на сайті організації. Згідно з доповіддю у 2020 році у світі було спожито 234 мільйони гектолітрів вина (мільйон гектолітрів дорівнює 100 мільйонам літрів).

Найбільше торік спожили вина в США — майже 33 мільйони гектолітрів, за ними йде Франція — 24,7 мільйона гектолітрів, Італія — 24,5 мільйона, Німеччина — 19,8 мільйона та Велика Британія, де випили 13,3 мільйона гектолітрів. Загалом усі країни-члени ЄС випили у 2020 році 112 мільйонів гектолітрів вина. Китай, Австралія та Іспанія були серед країн, у яких торік відбулося скорочення споживання вина. Цікаво, що росіяни та китайці випили вина майже однаковий обсяг — близько 11 мільйонів гектолітрів.

До переліку країн, у яких експерти брали до уваги статистику щодо споживання вина, увійшли лише ті країни, котрих вважають головними споживачами цього напою, тобто такими, де на рік його випивають не менше двох мільйонів гектолітрів. Оскільки Україну в цьому переліку не згадують, можна припустити, що вино не входить до найулюбленіших алкогольних напоїв українців. Навіть невеличка Бельгія, у якій проживає близько 11 мільйонів людей, примудрилася випити достатньо вина, щоб потрапити до переліку головних споживачів, — 2,6 мільйона гектолітрів.

Однак у таблиці країн-виробників вина Україну таки згадали. У звіті йдеться, що загалом у 2020 році у світі виробили 260 мільйонів гектолітрів цього напою, що вважається рівнем трохи нижчим середнього. Серед країн-виноробів, що посіли передові позиції, — Франція, Італія та Іспанія. У країнах Східної Європи 2020 року спостерігали помітний спад у виробництві вина. Так, в Україні було виготовлено 0,4 мільйона гектолітрів, що на 33 відсотки менше, ніж у 2019 році, у Молдові — 0,9 мільйона (зменшення на 37%). У Росії виробили 4,4 мільйона гектолітрів (зменшення на 4%). На жаль, автори доповіді не вказують, чи враховували вино, вироблене на території українського Криму, окупованого РФ. Свої показники у 2020 році вдалося поліпшити лише Грузії, яка виробила 1,8 мільйона гектолітрів вина, збільшивши ці показники на 2%, порівняно з 2019-м.

Щодо світової торгівлі вином, то економічна криза, спричинена пандемією, принесла у 2020 році свої сюрпризи і для цього бізнесу. Обсяги торгівлі дещо зросли, порівняно з 2019 роком на 1,7%, проте відбулося зниження вартості вина на майже 7%. Так, річний обіг торгівлі вином у світі становив 30 мільярдів євро. Найбільшими міжнародними експортерами залишаються Італія, Іспанія та Франція, які разом експортують близько 55 мільйонів гектолітрів вина, що становить понад 52% від світового обсягу торгівлі цим продуктом. Після цих трьох європейських країн лідерство серед винних експортерів підхоплюють Чилі, Австралія та Аргентина. А серед країн, які закуповують найбільше вина, — Велика Британія, Німеччина та США, де купують 39% виробництва світового ринку. Червоне, біле та рожеве вино в пляшках становить 53% загального обсягу торгівлі, ігристе — 19%, а вино у великих ємностях, об’ємом понад десять літрів, — приблизно 30%.