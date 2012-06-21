Міжнародна неурядова організація «Репортери без кордонів» (RSF) створила новий список ворогів свободи преси, до якого вносять керівників тих держав, які переслідують журналістів і вільні засоби масової інформації. Цього року перелік містить 37 глав держав і урядів. До нього ввійшли, зокрема, президент Росії Володимир Путін і невизнаний керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Уперше в переліку опинився лідер країни-члена Євросоюзу. Ним став прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Поява в переліку Путіна і Лукашенка — не сенсація. Вони стають фігурантами переліку RSF упродовж останніх 20 років. В організації нагадують, що відтоді, як Володимир Путін обіймає посаду глави РФ, у державі «через професійну діяльність було вбито щонайменше 37 журналістів, і майже жоден із цих злочинів не було розкрито». Цього року журналістам незалежних ЗМІ в Росії стало працювати ще важче. У RSF переслідування російською владою працівників масмедіа пов’язують із масовими протестами на підтримку опозиціонера Олексія Навального й наближенням виборів до Держдуми, які мають відбутися цієї осені.

Щодо Білорусі, то представники «Репортерів без кордонів» заявляють, що Олександр Лукашенко жорстко придушує вільне поширення інформації. Від часу проведення останніх президентських виборів, які відбулися в Білорусі торік у серпні, в країні було затримано «понад 500 журналістів, деякі з них зазнали жорстокого поводження в місцях позбавлення волі». 25 журналістів білоруських ЗМІ й досі залишаються під вартою, а співробітники іноземних ЗМІ взагалі не мають можливості офіційно працювати в Білорусі, констатують у RSF.

Досі жоден із глав держав-членів ЄС не опинявся серед «ворогів свободи преси». Проте цьогоріч такої сумнівної честі удостоївся глава угорського уряду Віктор Орбан. Упорядники списку відзначають, що з моменту вступу на посаду прем’єра, Орбан і правляча партія «Фідес» почали брати на себе контроль над національними ЗМІ. Відтепер критичні матеріали про діяльність уряду публікують лише в обмеженому доступі й на невідомих онлайн-ресурсах. Віктор Орбан переслідує масмедіа «хижацькими методами, серед яких політично-економічні схеми, дискредитація, цензура», повідомляє організація.

Серед ворогів свободи преси названо також президента Бразилії Жаїра Болсонару, саудівського принца Мухаммеда бін Салмана, голову КНР Сі Цзіньпіна, сирійського лідера Башара Асада, а також очільницю адміністрації Гонконгу Керрі Лам.