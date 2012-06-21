Єврокомісія внесла пропозицію про повну заборону продажу в ЄС усіх автомобілів, двигуни яких працюють на бензині або дизельному пальному. Таку пропозицію в межах реалізації зеленої угоди вніс віцепрезидент ЄК Франс Тіммерманс під час представлення кліматичного пакета, який закладає основи європейської кліматичної політики на наступні 30 років. Франс Тіммерманс запропонував заборонити в Євросоюзі гібридні авто на користь електромобілів.

Виведення з обігу всіх автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння можна досягнути шляхом поступового скорочення норми викидів СО2 на кілометр, яка становить 95 грамів на кілометр. До 2035 року її буде зменшено до 0 грамів на кілометр, що стане фактичною забороною продажу автомобілів, які працюють на бензині й дизелі. Для стимулювання продажу й популярності електромобілів Єврокомісія збирається запропонувати норму, згідно з якою автошляхи матимуть спеціальні зарядні станції через кожні 150 кілометрів.

Головною метою цього нововведення стало зменшення викидів парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року. Адже згідно із зобов’язанням, яке взяла на себе Єврокомісія під керівництвом Урсули фон дер Ляєн, до 2050-го ЄС не має викидати вуглець в атмосферу.