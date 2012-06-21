У Європейському Cоюзі (ЄС) йде посилена робота, щоб система так званих COVID-паспортів запрацювала вже в червні 2021 року.

Як зазначає у своїй заяві глава Європейської комісії (ЄС) Урсула фон дер Ляйен, з введенням системи сертифікатів про вакцинацію від коронавірусної інфекції планування літніх відпусток для європейців стане простішим. Крім того, вона зазначила, що ЄС підписав новий контракт з виробником вакцин BioNTech-Pfizer. Угода розрахована на 2022 і 2023 роки.

При цьому фон дер Ляйен зазначила, що головним для Євросоюзу найближчим часом постане питання тривалості імунітету до коронавірусу, а також термінів для ревакцинації. За її словами, на території Європи є понад 200 мільйонів доз вакцини, що дає можливість прищепити 70% дорослого населення. Перше щеплення при цьому отримали майже 160 мільйонів європейців – 25% від усього населення ЄС.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»