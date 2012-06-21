КОЖЕН ЧЕТВЕРТИЙ

Голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила, що в Євросоюзі зроблено вже 150 мільйонів щеплень від коронавірусу.

Про це фон дер Ляєн написала в вівторок, 4 травня, в соцмережі Twitter, передає DW.

За її словами, першу дозу вакцини отримала вже чверть населення Євросоюзу. Крім того, наявної кількості вакцин достатньо, щоб уже в липні поточного року вийти на показник щеплень в 70% дорослого населення, зазначила голова Єврокомісії.

У 27 країнах-членах Європейського Союзу проживає близько 450 мільйонів осіб. За даними Єврокомісії, 266 мільйонів з них – дорослі, нагадує інформагенція dpa.

На сьогодні в ЄС дозволено проводити щеплення проти коронавірусу векторними препаратами, розробленими компаніями AstraZeneca і J&J, а також мРНК-вакциною BioNTech/Pfizer і аналогічним препаратом американської біотехнологічної компанії Moderna.