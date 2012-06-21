Керівники Єврокомісії, Європейського парламенту та Португальського головування в Раді ЄС узяли участь у церемонії формального підписання регуляторних правил щодо застосування цифрових COVID-сертифікатів ЄС.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«Цифровий COVID-сертифікат ЄС є символом того, що відстоює Європа, яка об'єднується перед викликами… Цифровий COVID-сертифікат ЄС був погоджений між нашими інституціями в рекордний термін – за 62 дні. Опрацьовуючи правовий процес, ми також створили технічну основу всієї системи, інтернет-портал ЄС, який є дієздатним з 1 червня. Ми можемо пишатися цим досягненням. Європа, яку ми знаємо, і яку ми всі хочемо повернути, – це Європа без бар’єрів», – йдеться у спільній заяві президента Європарламенту Девіда Сассолі, президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та прем’єр-міністра Португалії Антоніу Кошти.

Керівники євроінституцій наголосили на тому, що цифрові COVID-сертифікати ЄС відновлять для громадян право на вільний рух. Підписані сьогодні документи дадуть європейцям змогу подорожувати більш безпечно.

Як повідомлялося, метою запровадження цифрових COVID-сертифікатів ЄС є сприяння відновленню вільного та безпечного руху громадян в межах Євросоюзу під час пандемії COVID-19. Ці документи видаватимуться у цифровому та паперовому форматах, будуть безкоштовними та міститимуть інформацію про зроблену вакцинацію, проведені тести на наявність коронавірусу або набутий імунітет. Володарі таких цифрових сертифікатів, автентичність яких підтверджується індивідуальним QR-кодом, будуть позбавлені необхідності робити додаткові тести на коронавірус, проходження карантину або самоізоляції.

Правила щодо застосування цифрових COVID-сертифікатів ЄС набувають чинності з 1 липня на термін 12 місяців.